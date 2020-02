Nuova puntata di Little Big Italy, il programma di Francesco Panella in onda su Nove. Oggi, lunedì 17 febbraio 2020, tre italiani residenti a New York dovranno aiutare il conduttore a trovare la migliore pizza italiana della "grande mela". Come di consueto, a partire dalle ore 21.25, i tre concorrenti si sfideranno a suon di voti sui servizi e la qualità del cibo dei rispettivi ristoranti in cui porteranno a mangiare Panella e gli altri concorrenti. Di seguito, il video con alcune anticipazioni della sfida, pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del programma, che porta ogni settimana i telespettatori nei ristoranti italiani di vari paesi e città del mondo.