Carnevale sicuro, controlli del Nas: sequestri in tutta Italia di maschere taroccate e giocattoli irregolari

Carnevale sicuro, i carabinieri del Nas sono impegnati in una serie di controlli straordinari contro maschere tarocche, giocattoli e gadget non regolari. I nuclei di Cagliari, Bari, Parma, Sassari, Firenze e Catania hanno già provveduto a sequestrare 145 confezioni di giocattoli e oltre 4500 articoli a tema carnevalesco, tutti riportanti etichette irregolari o comunque privi di informazioni sulle modalità di utilizzo e le relative precauzioni. Tutto il materiale sequestrato era destinato alla commercializzazione in Italia. Il valore della merce in oggetto è di 8500 euro. I controlli andranno avanti senza soste per garantire la sicurezza di una festa destinata principalmente ai bambini.