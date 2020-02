Naomi Campbell, il topless notturno mozzafiato a 49 anni infiamma il web e l'ex Flavio Briatore FOTO

Naomi Campbell da non credere. Con un topless lascia senza fiato: incanta il web e scatena l'ex Flavio Briatore. Una foto memorabile. In passerella, Naomi, sfila in tuta da ginnastica, ma poi in hotel si sveste e si scatta un selfie notturno in topless.

I capelli sciolti coprono un capezzolo, l'altro ci pensa proprio lei: lo censura con una stellina. A 49 anni Naomi Campbell Sto arrivando! ancora far parlare di sé, una bellezza senza tempo. Tra i suoi fan, c'è anche il suo ex Flavio Briatore che non riesce a non commentare: “Top” scrive. La foto Instagram è virale.