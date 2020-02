Gb: chi visita il sito web della Regina Elisabetta viene rimandato a uno a luci rosse. Imbarazzo reale

Il caso è serio e imbarazza la Royal family. La pagina web della famiglia reale, rimanda infatti con dei link a organizzazioni benefiche che sostiene casa Windsor. Fin qui niente da eccepire, anzi. Una di queste è Dolen Cymru che svolge attività nel Lesotho, in Africa e in Galles, di cui è mecenate il Principe Harry (ha recentemente divorziato dalla casa reale e vive in Canada).

Per approfondire leggi anche: Regina Elisabetta ufficializza il Royal wedding

Il link che dovrebbe rimandare al sito dell’associazione, però, invia a una pagina web cinese con contenuti porno. La notizia è riferita dal Sun e ripresa dal Mirror . Vengono pubblicati particolari su come tutto questo possa essere successo, causando imbarazzo nei sudditi di Sua Maestà britannica. Un nuovo guaio per la Regina Elisabetta. Di certo un errore di quelli clamorosi.