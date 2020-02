Al via le domande per il Bonus Nido 2020: ecco le istruzioni per richiedere i contributi. I fondi sono riservati per il rimborso delle rette di iscrizione agli asili o per le spese sostenute per l'assistenza domestica di bimbi fino a 3 anni affetti da gravi patologie. Il bonus è pari a 272,72 euro al mese per le famiglie con "Isee minorenni" non superiore ai 25mila euro; di 227,27 per quelle con Isee compreso tra 25 e 40mila euro e 136,36 euro per quelle con Isee sopra i 40mila euro. Il bonus viene erogato in 11 mensilità e i rimborsi possono essere incassati su conto corrente bancario o postale, oppure su card prepagata. Ecco come fare per presentare la domanda: dal sito web dell'Inps; dal contact center 803164 o da telefono cellulare al numero 06.164164 o presso i Patronati, tramite i servizi telematici offerti in queste sedi anche senza Pin.

Le ricevute di pagamento delle rette da rimborsare possono essere presentate entro il 1 aprile 2021.



