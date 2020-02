Dalla parcella del medico alla rata del mutuo: pagamenti tracciabili per lo sconto. Ecco le spese detraibili

Dalle spese sanitarie alla rata del mutuo: i pagamenti devono essere tracciabili per godere delle detrazioni fiscali. Uno sconto a volte consistente. E' saltata la moratoria e l'obbligo di pagare il medico di turno (ma non solo) con bancomat e carta di credito è fissato al primo gennaio scorso, come previsto dalla manovra di bilancio 2020. Le spese detraibili se pagate con strumenti tracciabili sono le visite mediche specialistiche sostenute in una struttura medica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, le rate del mutuo per detrarre gli interessi, le spese di intermediazione per l'acquisto della prima casa, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese per la scuola, le spese per l'attività sportiva per ragazzi tra i 5 e i 18 anni, spese di assicurazione, spese per addetti all'assistenza per non autosufficienza, erogazioni liberali a favore di istituti scolastici e abbonamento al trasporto pubblico locale. Medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o convenzionate non hanno bisogno di pagamenti tracciabili.