Paolo Fox, l'oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio 2020: la classifica dei segni. Il video

Grande attesa per la consueta classifica settimanale dei segni zodiacali di Paolo Fox. Il noto astrologo è intervenuto su Rai 2, all'interno della trasmissione I Fatti Vostri, per illustrare l'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2020. Il video che riportiamo, rilasciato dalla pagina facebook ufficiale della trasmissione, vede in fondo alla classifica i Gemelli, seguiti da Ariete, Leone, Cancro, Bilancia, Scorpione, Acquario, Toro e Sagittario. Sul podio: Pesci al terzo posto, poi Vergine al secondo e Capricorno in testa, il segno più fortunato della settimana.



