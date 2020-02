Meteo, inverno bollente: + 1,65 gradi. Alberi già in fiore e animali che si svegliano prima dal letargo

Stiamo vivendo un inverno letteralmente bollente. Stando a dati forniti dalla Coldiretti, fino a ora la temperatura in Italia è stata superiore di 1.65 gradi alla media storica. Il dato è frutto delle elaborazioni fatte dalla stessa Coldiretti a seguito della siccità nelle campagne che causa difficoltà per le coltivazioni e per i pascoli degli animali. Il clima anomalo, infatti, ha mandato in tilt la natura: le piante sono già in fiore. Mentre le chiocciole si sono svegliate dal letargo prima del tempo in Veneto, in Liguria le mimose sono fiorite in anticipo così come i mandorli in Sicilia e Sardegna, in Abruzzo stanno sbocciando gli alberi da frutto così come in Emilia e in Puglia. Secondo la Coldiretti il comparto agricolo sta pagando a caro prezzo i cambiamenti climatici: in Italia negli ultimi dieci anni ha perso 14 miliardi, con evidenti ripercussioni anche sul mondo del lavoro. Mancano pochi giorni alla fine dell'inverno meteorologico e secondo gli esperti potrebbe risultare il più caldo degli ultimi 150 anni.