Wanda Nara, selfie allo specchio in sexy lingerie rossa trasparente: la foto che infiamma Instagram

Wanda Nara scalda Instagram postando una foto in intimo color rosso che mette in evidenza tutte le sue curve. Lo scatto sexy conquista i fan con una raffica di like e di commenti sull'account della moglie del giocatore del Psg, Mauro Icardi.

Wanda Nara, oggi lunedì 17 febbraio, sarà presente negli studi del Grande Fratello vip 4, per un'altra puntata in onda su Canale 5 dove è opinionista insieme a Pupo. Wanda proprio nella trasmissione di venerdì scorso, si era mostrata con uno splendido abito rosso e adesso concede il bis in lingerie. La posa è particolarmente sexy.