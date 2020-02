Consumi, gli italiani preferiscono le rate: viaggi, auto, cellulari e anche Amazon lancia la rateizzazione

Sono 16 milioni gli italiani segnalati ai sistemi di informazione creditizia (Sic) perché non sono riusciti a restituire nei tempi previsti gli importi concessi loro da una banca o da una finanziaria. A metterlo in evidenza è Creopay (www.creopay.cloud), la newco fondata da Antonello Fontanelli, avvocato specializzato nella gestione dei crediti, che ha ideato un sistema "customer-centric" per migliorare la performance e la qualità di vita dei consumatori e degli utenti. "Gli italiani si indebitano soprattutto per l’acquisto della casa, con i prestiti ipotecari che rappresentano il 44% dell’indebitamento totale degli italiani" puntualizza il fondatore di Creopay. "Ma è il credito al consumo nel suo complesso ad avere un peso ancora più considerevole: considerando tutti i settori, dall’automobile ai viaggi, nell’ultimo anno il credito al consumo ha infatti segnato una crescita del 7,4%, sfiorando i 22 miliardi, con una prevalenza di prestiti di importo inferiore ai 5.000 euro che costituiscono il 46% del totale", aggiunge Giorgio Mottironi, co-fondatore e chief strategy officer di Creopay. Tra i motivi per i quali vengono richiesti prestiti troviamo anche la necessità di estinguere debiti precedenti, pagare le bollette delle utenze domestiche, fronteggiare spese sanitarie impreviste. E perfino Amazon ha lanciato un sistema di rateizzazione automatico degli acquisti. Leggi anche: Umbria, bollette dell'acqua troppo care? Arriva la possibilità di rateizzare: ecco come fare