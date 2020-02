Chiara Ferragni, sexy selfie allo specchio in costume: la vacanza con Fedez è piccante. La foto scatena i fan

Chiara Ferragni è in vacanza con Fedez e famiglia in montagna in uno chalet in questo week end, ma non perde occasione per comunicare con i suoi follower attraverso Instagram. Una foto in particolare ha scatenato i fan dopo la pubblicazione.

L'imprenditrice digitale regala infatti uno scatto allo specchio nel quale posa in costume e mette in evidenza il suo lato B e fa intravedere parte del seno. Un fisico mozzafiato. Il costume intero fa parte della sua collezione e il portamento di Chiara Ferragni è particolarmente sensuale, così come originale è la posa della fotografia. L'immagine ha riportato valanghe di like e commenti.