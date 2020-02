Torna Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero a partire dalle ore 14. Ecco anticipazioni e ospiti della settimana dal 17 al 21 febbraio 2020. La settimana si apre domani con il contest di Giovanna Civitillo dedicato alla moda e al risparmio. Presenti in puntata anche lo chef Matteo Torretta e l'interior designer Luca Medici. Martedì 18 febbraio, ancora, nello spazio di Pinella Passaro dedicato alle spose sarà ospite l’attrice Yuliya Mayarchuk. Si parlerà poi di cucina e ricette con Simone Finetti e di fitness con Jill Cooper. Mercoledì 19 febbraio poi torna l'appuntamento con il nuovo contest di moda per giovani aspiranti stilisti di Gianni Molaro. Tra i tutor ci saranno anche lo chef Mattia Poggi e Marco Bartolucci, medico estetico. Giovedì 20 febbraio si inizierà a festeggiare il Carnevale con tanti tutorial a tema. Ci sarà poi l'oroscopo di Mauro Perfetti. Venerdì 21 febbraio Linda Pani, protagonista, domenica 16 febbraio, del Volo dell’Angelo a Venezia, sarà ospite del make up designer Paolo Guatelli. Le esperte di economia domestica Titti & Flavia spiegheranno come rimuovere dagli abiti le macchie provocate da stelle filanti, schiuma e altri scherzi utilizzati in questi giorni, mentre lo chef Antonino Orfanò proporrà una ricetta legata al Carnevale. Presenze fisse nel cast: Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.