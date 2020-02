Morgan senza freni, audio sui social: "L'ho preso in c**o da un Bugo". Il messaggio che ricostruisce la lite

Morgan scatenato dopo la lite con Bugo sul palco di Sanremo 2020. Con un file audio pubblicato sui social, Marco Castoldi è tornato a parlare del clamoroso litigio palco dell'Ariston con l'ormai ex amico che è costato ad entrambi la squalifica. Morgani si è espresso con un messaggio audio, post pubblicato sui suoi account dal titolo molto eloquente: "L'ho preso in c**o da un Bugo".

"Io inaffidabile? Ma neanche per sogno", dice il cantautore, prima di puntare nuovamente il dito sul collega e il suo team, colpevoli, secondo Morgan, di aver cercato di sfruttarlo. Il messaggio audio è stato riproposto da Dagospia (ascoltalo qui). Bugo è stato ospite oggi, domenica 16 febbraio, da Mara Venier a Domenica In. Morgan è atteso in tarda serata a Live - Non è la d'Urso su Canale5.