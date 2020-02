Samanta Togni, l'anello disegnato dal marito. Rivelazioni sulla loro storia: colpo di fulmine in treno VIDEO

Un colpo di fulmine, una storia d'amore culminata col matrimonio dopo pochi mesi. E' quella fra Samanta Togni e Mario Russo. La coppia il giorno prima del matrimonio ha raccontato tutto in tv, a partire da come è nata, sulla loro relazione. E' avvenuto da Caterina Balivo a Vieni da me su Rai1.

I due non si conoscevano e si sono ritrovati in treno, per caso. Sul Roma-Napoli il colpo di fulmine. Da lì è scattata la loro conoscenza. Caterina a un certo punto della ricostruzione di quanto avvenuto sul treno, rivela di essere "umbra con un cuore napoletano". Lui ha raccontato di averle fatto la proposta di matrimonio a Capri in agosto. "La luna era piena. Mi sono dovuto togliere la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l’anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti", ha detto il chirurgo plastico Mario Russo.