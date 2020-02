Terremoto, nuova scossa in Calabria: magnitudo 3.0 con epicentro a Cirò Marina

Nuova scossa di terremoto in Calabria oggi, domenica 16 febbraio. Dopo quelle della notte, la più forte di intensità 2.9 (leggi qui per il dettaglio di ciò che è successo) un'altra scossa si è verificata in tarda mattinata. Questa volta è leggermente più forte delle precedenti.

E' stata infatti di magnitudo 3.0 e si è verificata alle ore 10.58 con epicentro a Cirò Marina, in provincia di Crotone. La profondità stimata è stata di circa 15.9 Km.

Il sisma è localizzato sempre nella zona dove nella notte si sono verificate le altre scosse che per fortuna non hanno causato danni a persone o cose.