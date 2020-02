Una storia da cantare 2020, Noemi sfiora l'incidente sexy: la spallina scivola giù e interviene Ruggeri

Una Storia da Cantare 2020, in onda con la prima puntata della nuova stagione sabato 15 febbraio e condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, è stata interamente dedicata ai grandi cantautori italiani che sono saliti sul palco del Festival di Sanremo. Una puntata avvincente.

Per approfondire leggi anche: Bugo canta il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano con Enrico Ruggeri

Fra gli ospiti Noemi che ha cantato, in elegante abito con scollatura, "Quello che le donne non dicono". All'interprete, ad un certo punto sul palco, è scivolata giù la spallina e si è sfiorato l'incidente sexy: è stato lo stesso Enrico Ruggeri che era salito per cantare con Noemi, ad aggiustarla.

Poi, più avanti, c'è anche spazio per una simpatica gaffe di Enrico Ruggeri che chiama una pubblicità che però non arriva. E il programma prosegue.