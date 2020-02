Barbara Alberti racconta a Verissimo la sua vita sentimentale: "Vivo insieme al mio ex marito" Video

Barbara Alberti è stata ospite per la prima volta di Verissimo. La nota scrittrice di origini umbre, nel salotto televisivo, ha raccontato la sua vita sentimentale e in maniera diretta, come le è consueto, ha spiegato il rapporto con il suo ex marito Amedeo Pagani, con cui ha due figli, Malcom e Gloria.

Barbara Alberti ha detto che "Ci siamo sposati due volte: prima a Londra, poi in Chiesa. Ci siamo lasciati perché era finito l’amore, allora non c’erano avvocati e psicologi, che oggi sono abusati. Poi siamo stati lontani tanti anni, ma lui tornava a casa quando voleva, era padrone della nostra casa e vedeva i nostri figli quando voleva. Lui ha avuto un'altra storia importante, una donna che ha amato per dieci come aveva amato me".

Quando la sua storia è finita, ha affermato Barbara Alberti che "lui è tornato a casa e cercava un'altra casa, ma stavamo così bene, ognuno con i suoi spazi, lavoravamo insieme. Lui è davvero un gentiluomo. Bisogna trovare una persona perbene per poterlo fare: oggi la nostra è un'amicizia affettuosa" (clicca qui per guardare il video dell'intervista di Barbara Alberti).

Barbara Alberti sarà ancora in televisione, stavolta da Barbara d'Urso nel programma serale di Canale5 di domenica 16 febbraio.