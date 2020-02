I Soliti Ignoti, sbaglia l'ultima scelta è perde 17.200 euro nella puntata del 15 febbraio

I Soliti Ignoti, ultima scelta sbagliata per la concorrente Anna, che perde 17.200 euro in gettoni d'oro. L'ignoto della puntata di sabato 15 febbraio 2020 del programma condotto da Amadeus non era quello scelto dalla concorrente, che ha visto così sfumare la possibilità di vincere e portarsi a casa il premio in palio. Dopo la grande performance del Festival di Sanremo, Amadeus è tornato in prima serata su Rai 1 con uno dei programmi più noti e amati dal grande pubblico, che registra ogni giorno share di grandissimo livello. Domani nuovo appuntamento con il gioco a premi che si basa sul riconoscimento della parentela tra due concorrenti "ignoti".