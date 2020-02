L'oroscopo del Corriere del 16 febbraio: Ariete, Leone, Sagittario

Nuovo appuntamento con le stelle e l'astrologia. Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 16 febbraio 2020, per i nati sotto i segni di fuoco. Le previsioni per i tre segni zodiacali.



ARIETE Concedetevi un po' di tempo e staccate la spina. Se potete, sedetevi all'aperto per considerare le aree della vostra vita che vanno migliorate.

LEONE Giornata all'insegna dei messaggi: provate a scrivere a una persona che non si aspetta nulla da voi, potreste avviare un dialogo divertente.

SAGITTARIO Oggi potrebbe venirvi voglia di partire per un'avventura o di fare visita a qualcuno. Non solo vi divertirete, ma anche altri saranno entusiasti.

