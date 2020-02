L'oroscopo del Corriere del 16 febbraio: Toro, Vergine e Capricorno

Trattori in strada per la Festa degli agricoltori: centinaia di mezzi da tutta Italia

Trattori da tutta Italia nelle strade di Assisi, Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra domenica 16 febbraio 2020 per la sesta edizione della Festa degli Agricoltori 2020. La sfilata dei mezzi lungo le strade ha paralizzato il traffico ma centinaia di pedoni, automobilisti in transito e residenti dei tre centri si sono fermati per guardare i circa 300 mezzi agricoli che sono venuti da tutto il ...