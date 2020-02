SuperEnalotto, i numeri ritardatari

In attesa dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 15 febbraio 2020, ecco quali sono i numeri ritardatari. I dati sono elaborati a partire dal concorso numero 87 del 1997, il primo concorso ufficiale del SuperEnalotto.

A mancare da più tempo sono il 27 (82 ritardi), 18 (48 ritardi), 13 (47 ritardi), 41 (45 ritardi), 73 (40 ritardi), 31 (38 ritardi), 19 (37 ritardi). Clicca qui per vedere i numeri vincenti dell'ultima estrazione, avvenuta giovedì 13 febbraio; nessun 6 è stato centrato, anche se è uscito un 5+1 da 1,5 milioni, centrato in provincia di Mantova. A Terni, invece, con 5 euro una bella vincita.