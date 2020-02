Assicurazione auto, si parte. Ma nel bonus famiglia inserita una novità che può scoraggiare gli automobilisti

Assicurazione auto, si parte con le nuove polizze Rca formato famiglia. Un bonus, quello previsto a partire dal 16 febbraio, che di fatto dà la possibilità di assicurare tutti i mezzi (quindi auto, moto, scooter e via dicendo) di uno stesso nucleo familiare utilizzando la miglior classe di merito. Unica condizione è che chi vuole passare da una classe di merito all'altra (quella più bassa) non deve aver avuto incidenti negli ultimi cinque anni. Arriva però una novità dell'ultimora che potrebbe scoraggiare gli automobilisti: è stato, infatti, approvato in Commissione finanze della Camera un emendamento per il quale, in caso di incidente stradale con un risarcimento superiore a 5mila euro, il responsabile perderà fino a 5 classi di merito (la retrocessione è a discrezione della compagnia assicurativa). Oggi in caso di responsabilità c'è una penalizzazione di due classi di merito.