Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 15 febbraio 2020 di Ivana Raffa. Le stelle segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, sabato 15 febbraio 2020, di Ivana Raffa. L'astrologa ha fatto le previsioni delle stelle segno per segno (leggi qui quelle di Paolo Fox).



Ariete: In questo bel fine settimana di metà mese le stelle invitano a migliorare i rapporti interpersonali, a cambiare il corso di alcuni eventi. Che ne dici di archiviare ciò che nella tua vita è sorpassato e aprire un nuovo capitolo della storia personale? Se è il settore affettivo che ti sta a cuore, sappi che le situazioni volgeranno presto al meglio. Hai l”appoggio di Venere e la possibilità di agire con diplomazia.



Toro: Con solerzia sbriga ogni faccenda di carattere pratico per poter correre dalla persona che ami. Ardente la sfera sentimentale dopo alcuni giorni di staticità , alimentata oggi dall'intensità degli impulsi fisici e mentali. Un nuovo amore mette radici con facilità in una così gioiosa disposizione di cuore e sensi, e non solo perchè è la festa dei single! Sensibilità e ricettività al top.



Gemelli: Se sei single oggi è la tua festa e le stelle suggeriscono di inaugurare una stagione di successi d”amore e di amicizie grazie ai requisiti di abile seduttività, fascino e simpatia che assicurano conquiste. Domani Marte cesserà la sua opposizione: il focoso pianeta ti spingerà all'azione e riaccenderà i tuoi desideri più intimi.



Cancro: Una felice disposizione di stelle è sempre indice di buone previsioni. Sono le relazioni interpersonali a essere in primo piano. Favoriti gli incontri con gli amici vecchi e nuovi. Nuovi amori. In questo periodo ti entusiasmano consuetudini e modi di pensare diversi da quelli che conosci. E” l”effetto di queste stelle che ti rendono curioso e propenso alle novità.



Leone: E' all'insegna del buon equilibrio interiore la giornata che celebra la festa dei single. Un viaggio reale o surreale per appagare la tua sete di sapere e di novità , e per conoscere persone di altre culture, potrebbero essere alcuni dei tuoi obiettivi primari. La tua resistenza non viene scalfita dalla quadratura della Luna. Sei molto resistente agli sforzi e agli urti della vita, e questo ti premia.



Vergine: Gran bella giornata per single e non. Le stelle ben allineate al segno consigliano di prenderti del tempo da dedicare alle amicizie allargando in contemporanea i successi in società . Non c'è spazio per serate monotone, per giornate ripetitive. C'è qualcosa o qualcuno nella tua vita che ti vuole portare “fuori” nel vero senso della parola. Uscire per stare bene in compagnia, per divertirti, socializzare, farti nuovi amici che, oltre all'affetto, portano anche occasioni fortunate per l'attività.



Bilancia: Come nativo Bilancia, segno dell'eleganza e della bellezza, ciò che ti piace sta spesso nella ricerca della differenza rispetto alla banalità di modelli che si ripetono comprimendo la visione della vita. Anche l'amore lo vuoi con qualità speciali, che vanno oltre l'appagamento del vuoto affettivo o del bisogno di sicurezza. Via libera alla passione vera: se è vero amore deve essere senza limiti, per single e accoppiati.



Scorpione: Di bene in meglio. Hai un ventaglio di opzioni nei vari settori esistenziali. Tutto è possibile. Sogni d'amore e affari d'oro. Ti è facile agire su tutti i fronti. Ardente e passionale, carismatico e fortunato, molto fortunato. Single? Oggi è la tua festa: non startene seduto sul divano o alla scrivania tutto il tempo: organizzati una serata in compagnia.



Sagittario: Ottimo weekend, con stelle che donano carisma e un'alta dose di energia fisica. Vivacizza la tua love con fantasia e l'ecletticità che ti sono proprie. Concediti momenti di sano piacere. Dosa bene le tue forze, incanala sensibilità e creatività nel settore che più ti appassiona.



Capricorno: Questa è una gran bella giornata per il Capricorno single e non. Hai l'appoggio incondizionato di molte stelle, che oggi invitano a vivere con un sano e sfrenato trasporto i desideri. Momento magico anche per i cuori già innamorati. Puoi ottenere risultati brillanti anche al lavoro e a scuola. Buone previsioni per tutte le attività, in particolare per gli affari commerciali. Ma oggi i guadagni non dipendono solo dal tuo lavoro. E' possibile, infatti, un piccolo colpo di fortuna.



Acquario: Carriera e immagine pubblica in primo piano. Non dare un peso eccessivo a certi contesti apparentemente difficili, in realtà risolvibili con un minimo sforzo da parte tua. Ogni questione sembra risolversi nel migliore dei modi. Lasciati travolgere dai tanti stimoli e dalla curiosità che ti fanno sentire vivo e orientato verso uno scopo positivo. Single? Festeggia la tua festa con un viaggio.



Pesci: Se ieri era una buona giornata quella di oggi la possiamo definire eccellente per il tuo segno. Le stelle mettono in evidenza amore, sensualità , vasti orizzonti da esplorare. Opportunità degne di nota in tutti i settori. Non sottovalutare queste spinte astrali, usale per fare qualcosa di significativo. Single? Oggi è la tua festa ma se non vuoi impegnarti sentimentalmente, allora divertiti con gli amici. in campo pratico, sei aperto a nuove prospettive di collaborazione professionale e la buona sorte gioca un ruolo di primo piano.