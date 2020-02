Scuola: insegnanti sostegno, c'è il decreto per le specializzazioni. 20.000 posti disponibili, prove ad aprile

Scuola: c'è il decreto per le specializzazioni sul sostegno. I posti a disposizione per gli aspiranti insegnanti sono 19.585 fra scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. La suddivisione dei posti, regione per regione e in base all'Università, è consultabile anche nel sito professionistiscuola.it. I test preliminari per l'ammissione sono previsti il 2 e 3 aprile. Per la scuola d'infanzia e primaria, si può accedere al Tfa sostegno 2020 con corso di laurea in scienza della formazione primaria o diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti comunque entro l'anno scolastico 2001/2002. Per la scuola secondaria, serve invece o l'abilitazione alla classe di concorso o la laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equivalente. A questi requisiti bisogna aggiungere 24 crediti formativi universitari o accademici in specifici ambiti disciplinari.