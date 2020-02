Coronavirus, i morti sono più di 1.500. Ogni ora quasi 15 decessi. Contagi verso 70mila, primo caso in Africa

Coronavirus, altri 139 morti in sole 9 ore e mezza. All'una del 15 febbraio il bilancio complessivo delle vittime tocca quota 1.523. Rispetto all'ultima rilevazione (ore 15.30 del 14 febbraio) decessi ad una media di circa 15 l'ora. Aumentano anche i contagi: +2.430 (255 l'ora) che fanno arrivare il numero dei casi a 66.887. Fortunatamente sono in crescita anche le persone che riescono a guarire dal virus. Sono 8.058, 892 in più rispetto alle 15.30. Intanto l'epidemia arriva anche in Africa: è stato l'Egitto ad ufficializzare il primo caso nel continente. Per ora l'America del Sud resta l'unica area del mondo senza malati.

