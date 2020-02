Sono Franco Chianelli e Luciana Cardinali i "Nuovi eroi" a cui Rai 3 ha dedicato uno speciale in prima serata per celebrare la loro opera e le loro attività per i bambini malati a Perugia.



I genitori del piccolo Daniele Chianelli sono stati insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l'Ordine al merito della Repubblica italiana, in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. Franco e Luciana hanno raccontato come è nato il loro desiderio di aiutare tante famiglie di bambini, ragazzi e adulti malati. Un racconto corale in cui insieme a loro ci sono state le testimonianze di persone che con loro hanno condiviso la grande avventura della associazione e della costruzione del Residence "Daniele Chianelli".



