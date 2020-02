Coronavirus, Organizzazione mondiale sanità: "Nessuna indicazione per i giochi olimpici previsti a Tokyo"

L'Organizzazione mondiale della sanità non ha fornito alcuna indicazione "né in un senso, né nell’altro, né lo faremo", sull'organizzazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in relazione all'allarme coronavirus. Lo ha precisato Michael Ryan, direttore del dipartimento di emergenza umanitaria dell'Oms. "In questa fase - ha aggiunto - non sono state affrontate particolari discussioni o prese decisioni particolari riguardo gli eventi di massa dei prossimi mesi e non è responsabilità nostra annullare o meno alcun evento". Oggi, 14 febbraio, John Coates, presidente del Comitato di coordinamento del Cio, aveva fatto sapere che, consultata la Oms, "non vi è alcun motivo per pensare a un piano di emergenza che possa portare alla cancellazione dei Giochi".