L'oroscopo del Corriere del 15 febbraio: Bilancia, Gemelli e Acquario

Nuovo appuntamento con le stelle e l'astrologia. L'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 15 febbraio 2020, per i segni di aria: ecco cosa hanno in previsione gli astri dello zodiaco.

BILANCIA Potresti sentire il bisogno di dedicare un po' di tempo a te stesso. Troppe volte sei circondato da altre persone e non riesci a rilassarti.

GEMELLI Non sorprenderti se oggi la tua mente va a mille chilometri al minuto. Non rallentate o vi sfuggiranno le idee che vi passano per la testa.

ACQUARIO Non stupitevi se oggi vi svegliate sentendovi benissimo: sarà una bella sensazione. Probabilmente avrete bisogno dei vostri muscoli.





