L'oroscopo del Corriere del 15 febbraio: Ariete, Leone, Sagittario

Nuovo appuntamento con le stelle e l'astrologia. Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 15 febbraio 2020, per i nati sotto i segni di fuoco. Le previsioni per i tre segni zodiacali.



ARIETE Probabilmente vi sveglierete sentendovi in forma. Siate attivi nel fare cose che vi aiuteranno a mantenere un perfetto stato di benessere psicofisico.

LEONE Serata ideale per uscire e divertirvi. Non sarà difficile telefonare a qualche amico e organizzarvi per partecipare a un evento speciale nella vostra città.

SAGITTARIO Aspettatevi di sentire una rinnovata energia. Sfruttatela al meglio lavorando insistentemente per portare a termine alcuni progetti già iniziati.

