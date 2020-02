L'oroscopo del Corriere del 15 febbraio: Toro, Vergine e Capricorno

Nuovo appuntamento con le stelle e l'astrologia. Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, sabato 15 febbraio 2020, per i nati sotto i segni zodiacali di terra. Le previsioni per la giornata odierna.



TORO Se c'è qualcosa su cui hai messo gli occhi ma che non puoi permetterti, forse è arrivato il momento di capire se vale la pena fare sacrifici.

VERGINE Mettete in pratica le vostre idee creative e se avete bambini considerate la possibilità di includerli nelle attività: potrebbero stupirvi.

CAPRICORNO Perché non prendersi un po' di riposo? Tutti hanno bisogno di scendere dalla giostra una volta ogni tanto. Altrimenti rischiate di impazzire.

