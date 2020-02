San Valentino a luci rosse, portale porno regala accesso gratuito a tutti: "Vi mettiamo di buon umore"

San Valentino più piccante e sexy che mai. Per tutti e gratis. E' l'iniziativa di PornHub. Il portale porno, colosso del settore, che nel giorno della festa degli innamorati regala a tutti gli utenti l'accesso gratuito alla versione a pagamento del sito hard. Una scelta che già un anno fa aveva permesso alla piattaforma di guadagnare tre milioni di accessi in sole 24 ore. E non è tutto: arrivano anche i video biglietti di auguri personalizzati con le pornostar. "Ogni giorno mettiamo di buon umore 120 milioni di visitatori del sito", spiega il vice presidente della piattaforma, Corey Price.

