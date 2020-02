Involtini primavera, partita ritirata dal mercato per presenza allergene. Ministero mette in guardia regioni

Involtini primavera ritirati dal mercato. Si tratta di prodotti importati da Singapore che non possono essere venduti per la presenza dell'allergene del latte non riportato in etichetta. E' stato il ministero della salute a predisporre il ritiro di alcuni lotti "Sprin home tyj spring roll pastry" che venivano commercializzati in varie pezzature da Tee Yih Jia Food Manufactering Pte Ltd. Il ministero si è mosso attraverso i vari assessorati alla sanità delle regioni che sono coinvolte nelle liste di distribuzione, chiedendo la verifica del ritiro. Il ministero della salute è in attesa di conoscere maggiori dettagli dalla Commissione europea, ma nel frattempo invita le persone che hanno allergia o intolleranza al latte, a non consumare tali prodotti.

Guarda anche Celiachia, in Italia 600mila casi