Vince una casa e 200 mila euro grazie a un tagliando di VinciCasa. E' successo a Grosseto, dove un giocatore ha acquistato il tagliando e scelto i numeri nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, presentandosi poi a riscuotere la vincita oggi negli uffici Sisal di Roma. Come lui, nella stessa settimana, ci sono state altre sei vincite. Il tagliando è stato giocato al punto vendita Sisal Bar Biancorosso di via Emilia 44 e il vincitore è un militare, dipendente del ministero della difesa. Ecco come funziona il gioco: basta acquistare un tagliando da due euro per partecipare a un'estrazione, ma si può arrivare fino a 30 euro per partecipare a 15 estrazioni. Ma per soli 2 euro la vincita è ricca: 500 mila euro se si indovinano tutti e 5 i numeri.