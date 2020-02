Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi "Zoro", torna oggi in diretta alle 21.15 su La7. Ecco anticipazioni e ospiti del 14 febbraio 2020. In studio ci saranno Diodato e Jasmine Trinca. L'attrice parlerà del docufilm "For SAMA" candidato agli Oscar e dove l'attrice ha prestato la sua voce, per raccontare le giornate di mamme e bambini nella città di Aleppo, in Siria. Nel reportage di questa settimana, Diego Bianchi racconta la realtà dei lavoratori cinesi in Italia, partendo dai ristoratori della Chinatown di Via Sarpi a Milano, e finendo tra i paesini del cuneese. Saranno presenti, inoltre, gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher. In studio anche Memo Remigi, Gipi con il suo oroscopo, e Andrea Pennacchi con un suo monologo inedito. Ospite musicale il vincitore di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore, Diodato.