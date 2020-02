San Valentino, Pornhub regala l'accesso gratis alla versione premium. Altri omaggi del sito a luci rosse

San Valentino, una ricorrenza speciale. Il 14 febbraio è la festa degli innamorati e in questo 2020 la festeggia con un regalo anche il sito PornHub. Intanto regala in rinnovo dell'accesso gratis alla versione premium per un giorno. L’anno scorso, l’offerta speciale, ha generato 3 milioni di accessi in 24 ore, ricorda wired.it che ha dedicato un servizio alla vicenda. La piattaforma di video a luci rosse adesso insiste e fa anche una aggiunta. E' possibile infatti realizzare un biglietto d’auguri personalizzato per San Valentino. Si può scegliere, nell'apposita sezione, tra tre pornostar per affidare loro l’interpretazione di un messaggio di auguri per il giorno degli innamorati, con tanto di dedica all’interno. Rod Jackson, Asa Akira e Ryan Creamer, attendono gli appassionati del genere. Basta scegliere.