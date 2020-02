Kate Middleton accarezza il serpente, giornata speciale per la duchessa di Cambridge che incanta i britannici

Gli occhi sono tutti per Kate Middleton, Duchessa di Cambridge. Kate è volata in Irlanda del Nord per visitare The Ark Open Farm, uno spazio a Newtownawards vicino a Belfast dedicato ai bambini che possono stare a diretto contatto con gli animali. Dopo l'uscita di scena di Harry e Meghan dalla famiglia reale britannica (ma non le polemiche), è lei a tenere alta l'immagine della Royal Family.

La duchessa di Cambridge ci tiene molto che i piccoli siano immersi nella natura. Nel suo pomeriggio speciale, Kate dà il biberon a un agnellino e accarezza senza paura un serpente e un alpaca. Giacca e stivaloni, Kate piace e rassicura e si ferma con bambini e genitori.