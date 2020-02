Coronavirus, dati in tempo reale: 1.383 morti e 64mila contagi. Bilancio alle 5 del giorno di San Valentino

Coronavirus: ancora morti, ancora decessi. E' sempre più drammatico il bilancio dell'epidemia che sta travolgendo in particolare la Cina e i paesi limitrofi. Il bilancio ufficiale delle ore 5 del 14 febbraio è da brividi. Mentre in Italia albeggia, il sistema dell'Oms aggiorna i dati in tempo reale. I decessi viaggiano ormai verso quota 1.500, al momento per l'esattezza sono1.383, 13 in più rispetto alla rilevazione delle ore 17 del 13 febbraio. Impressionante anche il numero dei contagiati: 64.429, quindi oltre 4mila nuovi casi (alle 17 del 13 erano 60.360 ). Per fortuna aumentano anche quelli che riescono a superare la malattia: 6.280.