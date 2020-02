Coronavirus, la Cina lancia l'app che svela se sei a rischio di contagio

Arriva dalla Cina l'app che rivela se sei a rischio di contagio dal Coronavirus. "Rvelatore a contatto ravvicinato” è l’app proposta per rivelare se una persona è, o meno, a rischio contagio per coronavirus. Chiunque viene giudicato vicino alla contrazione della patologia viene caldamente invitato a segnalare alle autorità il sospetto. Inoltre, l’applicazione invita la persona contagiata a rimanere in casa. L’innovazione è disponibile soltanto nel continente asiatico, almeno per ora.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Xinhua e ripresa anche dal sito della National Health Commission of the People's Republic of China. Come rileva la Bbc, sul funzionamento le prime informazioni parlano della possibilità, per gli utenti, di eseguire la scansione di un codice Qr sul proprio smartphone, servendosi di app molto in voga in Cina come come Alipay, WeChat e Qq. Quindi l’iter prevede l’invio di nome e cognome e numero di telefono al governo cinese che, completata questa operazione, rilascia un ID che consente di utilizzare l’app. Quest’ultima consente la ricezione di informazioni utili per poter sapere, attraverso il meccanismo della geolocalizzazione, se si è o meno entranti in stretto contatto con persone già infettate dal 2019-nCoV.