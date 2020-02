Terremoti in provincia di Ascoli Piceno (magnitudo 2.9) e nel Crotonese (2.8)

Nuovo terremoto nel centro Italia. Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Ascoli Piceno. Il sisma si è verificato alle 14.26 del 12 febbraio e l'epicentro è stato individuato a tre chilometri dal comune di Acquasanta Terme, ad una profondità di 19 chilometri, aspetto che ha attenuato molto le vibrazioni. Una scossa simile anche nel sud Italia. In questo caso epicentro a Cirò Marina, in provincia di Crotone, a 22 chilometri di profondità. Fenomeno di magnitudo 2.8 registrato alle ore 17.19. Sismi più lievi si sono verificati a Forni di Sopra, in provincia di Udine (ore 8.22 magnitudo 2.3) e sulla costa ionica catanzarese.