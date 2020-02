Stabilito che il modo migliore per iniziare il giorno di San Valentino è scambiarsi un bacio mattutino pieno di affetto (LEGGI), il momento clou della Festa degli innamorati del 14 febbraio – per il 40% delle coppie italiane monitorate da uno studio di Baci Perugina – è una cena al ristorante.

I PROGRAMMI DELLE DONNE Quattro donne intervistate su 10 (42%) vogliono andare fuori, in un ristorante, per una romantica cena a lume di candela mentre il 31% preferisce restare a casa, mangiare qualcosa e vedere il proprio film preferito in compagnia dell’amato. Poco più di un’italiana su 5 (22%), invece, ha già prenotato un week-end lungo, dato che San Valentino quest’anno cade di venerdì, alle terme per trascorrere tre giorni all’insegna dell’amore e del relax. Il restante 5%, infine, confessa di non fare nulla in particolare, in quanto “mi basta stare assieme alla persona che amo”.

I PROGRAMMI DEGLI UOMINI Quasi due italiani su 5 (39%) hanno pianificato una cena al ristorante seguita da una notte “solo coccole e amore”, contro il 27% di quelli che “vado a prenderla dove lavora e, come sorpresa, la accolgo con un mazzo di fiori”. Il 22% del campione intervistato, invece, dichiara di farsi trovare a casa per cucinarle i piatti preferiti. Il restante 12%, infine, confessa di aver prenotato un fine settimana in una città romantica, o in Italia o in Europa.

MA SAN VALENTINO VA FESTEGGIATO? La quasi totalità degli intervistati (58%) ha risposto affermativamente, mentre soltanto il 42% del campione ha detto di no in quanto “San Valentino non è soltanto oggi, ma anche tutto il resto dell’anno” (72%); “al mio partner non piace celebrare la ricorrenza” (17%); “non siamo soliti festeggiarlo” (11%).