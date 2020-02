Lavoro, gli italiani puntano sempre più sulla libera professione: è record di Partite Iva

Gli italiani puntano sul lavoro autonomo. Nel quarto trimestre del 2019 sono state aperte 109.016 nuove partite Iva e in confronto al corrispondente periodo dell’anno precedente si registra un apprezzabile incremento (+5,1%). È quanto emerge dall’Osservatorio sulle partite Iva del ministero dell’ Economia e delle Finanze. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 65% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 27,7% da società di capitali, il 4,5% da società di persone; la quota dei "non residenti" ed "altre forme giuridiche" rappresenta complessivamente circa il 3% del totale delle nuove aperture. Rispetto al quarto trimestre del 2018, l’aumento complessivo è dovuto quasi esclusivamente alle persone fisiche (+7,3%), mentre le società di capitali (-0,8%), e le società di persone (-10%) registrano diminuzioni; da segnalare il considerevole aumento di aperture da parte di soggetti non residenti (+91,7%). Leggi anche Ecco l'uomo del catering, imprenditore grazie al microcredito