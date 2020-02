Coronavirus, dati in tempo reale dell'epidemia: aumentano le persone guarite. Il numero di morti e contagiati

Coronavirus, ecco i dati ufficiali dell'epidemia aggiornati alle ore 16 di mercoledì 12 febbraio 2020 (leggi qui quelli delle ore 8 di oggi). Come riportato sul sito dell'Organizzazione mondiale della sanità, che aggiorna in tempo reale i dati relativi alla diffusione del virus cinese, i morti sono 1.117, le persone contagiate sono 45.204 mentre quelle guarite 5.115. Dati che evidenziano una crescita dei morti rispetto a questa mattina, ma anche persone che riescono a guarire ed essere quindi dimesse dalle strutture di cura. Il coronavirus è stato definito dall'Oms "il nemico pubblico numero uno", con decine di migliaia di persone monitorate in tutto il mondo.