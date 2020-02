Terremoto nelle Marche: una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata dalle 14.26 di mercoledì 12 febbraio 2020 con epicentro 3 chilometri ad est di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. La scossa è stata avvertita in tutta l'area dell'Italia centrale compresa tra le Marche, la parte orientale dell'Umbria, l'alto Lazio e la provincia di Teramo, in Abruzzo.

Solo ieri un'altra scossa ha interessato la costa, nell'area tra Ancona e Pesaro, venendo percepita anche a Rimini. In altre zone d'Italia, invece, la terra ha tremato facendo registrare scosse di entità più modesta, al di fuori di quella di magnitudo 2.9 in provincia di Campobasso.