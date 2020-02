William e Kate, San Valentino al ristorante italiano: cena romantica per i Cambridge. La rivelazione

San Valentino romantico per William e Kate. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono pronti a una cena romantica in un ristorante italiano.

La rivelazione è di Katie Nicholl, al magazine «Ok!»: esperta dei Windsor fa sapere che William scriverà un dolce bigliettino d'auguri e darà «un regalo premuroso» alla consorte. E' prevista comunque anche una cena a lume di candela nel loro ristorante. Un ristorante italiano. Nicholl racconta ancora che William e Kate «hanno un ristorante italiano preferito a pochi passi da Kensigton Palace, e William vorrebbe organizzare una serata a lume i candela lì con Kate. Ma è molto difficile per loro riuscire a evitare i paparazzi». Più complicato prevedere come riusciranno a seminare i paparazzi.