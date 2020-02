A San Valentino meglio il bacio mattutino che una cena al lume di candela

Il modo migliore di iniziare la giornata nel modo più bello, per una coppia, è scambiarsi un bacio mattutino. Tanto più alla vigilia di San Valentino, la festa degli innamorati. Meglio, in fatto di romanticismo e di consapevolezza di avere al proprio fianco una persona speciale, che una cena al lume di candela al ristorante. È quanto emerge da uno studio di Baci Perugina condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 500 coppie italiane attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community lifestyle internazionali per sondare quali siano i gesti più amati dagli innamorati in occasione di San Valentino.

Sul naso, sulla bocca, sulla guancia o sulla fronte: non importa dove, ma quello che disse Charles Monroe Schultz, il fumettista americano celebre per aver creato le stripes dei Peanuts – “Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso” - è ancora molto attuale. Lo stare assieme alla sera, accoccolati sul divano (24%), andare al ristorante per una romantica cena a lume di candela (12%). Non è questo, sorprendentemente, che gli italiani vogliono a San Valentino, bensì il “bacio del buongiorno”, apprezzato da una coppia su due (48%).

Un bacio può portare inoltre a numerosi benefici per il corpo e la mente. Scambiarsi un’effusione amorosa attiva il sistema a livello cerebrale con rilascio di neurotrasmettitori come l’ossitocina (definita come “ormone dell’amore”), la vasopressina e altri utili a mantenere alto e sereno l’umore dell’individuo. Secondo la “Teoria dello scambio di affetto”, menzionata in uno studio del 2009 pubblicato sul Western Journal of Communication, il bacio è direttamente correlato, secondo i ricercatori, all’abbassamento del cortisolo, un ormone che produce lo stress durante il giorno. Secondo altri autori, che nel 2013 hanno condotto uno studio sul comportamento sessuale, il bacio romantico potrebbe rafforzare il sentimento di attaccamento alla persona che si sta baciando, aumentando la sensazione di soddisfazione della relazione che si sta vivendo.