Coronavirus, chi sono i super diffusori del virus. Ecco quali caratteristiche possono avere

Coronavirus, l'epidemia avanza. I ricercatori valutano superdiffusori, persone che possono infettare cioè, un numero di persone molto più alto della media. Massimo Galli, direttore e dell’Unità di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, spiega il fenomeno al Corriere della Sera.

«Dell’esistenza di superdiffusori nella storia delle epidemie siamo certi, per esempio nel caso della Sars ci furono, ma per fortuna la grande maggioranza dei colpiti disperdeva relativamente poco virus».

Secondo l'autorevole fonte, in Cina di superdiffusori 2019-nCoVdi ne sarebbero stati identificati due, come si è letto sul sito Medical Facts del virologo Roberto Burioni.

Viene riportato che in una città della provincia di Jiangsu, 10 pazienti infetti sarebbero stati a stretto contatto con una sola persona malata. E ancora è successo che nella città di Xinyu, un solo operatore sanitario pare aver causato 15 dei 17 nuovi casi verificatisi in città. Un altro caso: un inglese ha contratto il virus a Singapore a una conferenza; quando era ancora asintomatico, ha raggiunto la famiglia in una località sciistica sul Monte Bianco in Francia. Lì ha contagiato sei persone tra cui uno spagnolo. Tornato a Brighton, il portatore sano (almeno fino ad allora) si è recato in un pub dove ha diffuso ancora di più la malattia. Questo - spiega ancora il Corriere - senza contare le persone che ha potuto incontrare sui voli e si teme anche che altre novanta persone, presenti alla conferenza a Singapore, possano essere state infettate e aver così iniziato altre catene di contagio nei loro Paesi d’origine.