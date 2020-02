Genea Sky, pauroso volo da un palo di pole dance a due piani, il video. Lo strip club spiega cosa è successo

Genea Sky, ballerina, ha fatto un volo spaventoso da un palo di pole dance. Il video della rovinosa caduta ha fatto il giro del web. La ballerina è caduta da un palo di pole dance a due piani durante un’esibizione sul palco principale dello Strip club XTC Cabaret a Dallas. Il locale sembra non volersi assumere nessun tipo di responsabilità per l’accaduto: i problemi, secondo loro, sono solo della Sky.

Il volo è stato di 15 piedi (4 metri e mezzo circa) ed ha avuto gravi conseguenze per Genea che, come fa sapere Tmz, ha riportato di essersi fratturata la mascella, slogata la caviglia, rotta alcuni denti e, in autunno, di essersi sottoposta a un intervento chirurgico.