San Valentino, un 14 febbraio da Masterchef. Quanto costa la cena degli innamorati nel ristorante stellato

San Valentino, un 14 febbraio 2020 da Masterchef per gli innamorati. Ecco quanto costa una cena nei ristoranti stellati. Per la coppia più romantica, in cerca di una serata indimenticabile, i cuochi stellati della televisione propongono il meglio dei loro menù. Antonio Cannavacciuolo, il simpaticissimo chef napoletano che da quasi venti anni conserva due stelle Michelin, nella sua Villa Crespi, a Novara, dedicata a San Valentino un menù degustazione con piatti super ricercati, dagli scampi di Sicilia alla pizzaiola e acqua di polpo agli gnocchetti di baccalà e alghe marine, dalle triglie con patate e cime di rapa al babà e code di aragosta per dessert. Il tutto a 220 euro a persona, bevande escluse. Bruno Barbieri, anche lui tra i giudici di Masterchef, al Fourghetti di Bologna propone un menù di tre portate e un dessert a 65 euro a persona. I vini sono esclusi. A questo proposito si può scegliere anche un percorso in abbinamento (i costi variano da 35 a 50 euro). Per i più viziati, disponibile anche un Fourghetti Experience, uno speciale percorso alla scoperta dei sapori e dei vini più ricercati. A chi vuole qualcosa in più per la serata più romantica dell'anno, Giorgio Locatelli propone una trasferta a Londra nella sua Locanda Locatelli (già 1 stella Michelin) nella Seynour Street, in posizione centralissima. Menù da tre portate al costo di 90 sterline, 4 portate 100 sterline a persona (quasi 120 euro), bevande escluse.