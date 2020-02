Coronavirus, ogni ora 12 morti e 200 nuovi contagi. I dati ufficiali alle ore 8 del 12 febbraio

Continua ad aumentare il numero dei morti causati dal Coronavirus. Alle 8 del 12 febbraio, secondo i dati ufficiali, i decessi sono diventati 1.114, 96 in più rispetto alla rilevazione della mezzanotte dell'11 febbraio. In otto ore sono state registrate 96 nuove vittime, in pratica muoiono in media 12 persone ogni ora. Balzo in avanti anche dei contagi: da 43.146 a 44.890. Quindi 1744 nuovi casi, ad una media di quasi 200 l'ora. Numeri che contribuiscono a comprendere il motivo per il quale l'Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di guardia, definendo il Coronavirus ben più pericoloso del terrorismo, definendolo il nemico pubblico numero 1. La nota positiva arriva dal numero dei "recovered", cioè la persone guarite: altri 352 casi risolti che aggiornano il conteggio complessivo nel mondo a 4699.

Guarda anche Il ministro Speranza: Italia paese con il più alto livello di attenzione