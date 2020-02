Coronavirus: i morti sono 1.018, i contagi 43.136 e salgono le persone guarite: dati alle 24 dell'11 febbraio

Coronavirus, la giornata di martedì 11 febbraio ha portato i morti a 1.018 mentre salgono i contagi (43.146) ma per fortuna anche le persone guarite nel mondo (4.347).

L'epidemia avanza e i contagi sono tutti in Cina. Due nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati accertati in Germania, vicino Monaco di Baviera. Lo riportano i quotidiani locali. Si tratterebbe di due persone collegate al fornitore automobilistico Webasto, dove si era registrato nei giorni scorsi il primo caso nel Paese. Sale a 16 persone il bilancio dei contagiati in Germania.